Denizden Üç Ayda 509 Ton Atık Çıkarıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 80 temizlik personeli 2 deniz temizleme teknesiyle sahil şeridinde son üç ayda toplam 509 ton atık topladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kentteki 186 kilometrelik sahil şeridi boyunca temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Kirliliğe engel olmak, sahilleri ziyaret eden vatandaşların temiz bir ortamda denize girmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmada 80 temizlik personeli, 2 deniz yüzeyi temizlik teknesi ve 2 kum eleme makinesiyle temizlik gerçekleştirdi.



Çalışmalar kapsamında son 3 ayda toplam 509 ton atık toplandı.



Temizleme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, vatandaşlardan da daha duyarlı olmaları istendi.