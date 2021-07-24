Denizden kanepe de çıktı market arabası da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizden kanepe de çıktı market arabası da

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da belirli aralıklarla düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında çıkarılan binlerce ton atık, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor.

Muğla'da belirli aralıklarla düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında çıkarılan binlerce ton atık, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor.

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Milas ilçelerinde belediyeler ve diğer ekipler tarafından deniz dibi temizliği yapılıyor.

Temizlik ve dalış çalışmalarına bölgede bulunan liman başkanlıkları, gönüllüler, öğrenciler, yerleşik yabancılar, sahil güvenlik ekipleri, dalgıç polisler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği kampanyası, 15 Mart 2015'te Gümüşlük Koyu'ndan başladı. O günden bu yana Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması yürütülüyor.

Çalışmalarda, denizden kanepe, alışveriş arabası, tekne motoru, akü, cam şişe, teneke kutu, otomobil lastikleri, cep telefonu, televizyon, küvet, klozet, mangal, çöp konteyneri, tekne parçaları gibi çok sayıda malzeme çıkarılması şaşırtıyor.

Atıklar, geri dönüşüm merkezlerine götürülüyor. Çıkarılan bazı ilginç malzemeler ise belediyeler tarafından insanları bilinçlendirmek ve uyarmak için meydanlarda sergileniyor.

"İnanılmaz çeşitli atık çıkıyor"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA muhabirine, belediye dalış ekibinin yaptığı çalışmalara hem gönüllüler hem de öğrencilerin destek verdiğini söyledi.

Özellikle kış döneminde dere yataklarına atılan atıkların yağmurla beraber denizle buluştuğuna dikkati çeken Aras, tekneler ve kıyıdaki bazı iş yerlerinden atılan atıkların da denize karıştığını dile getirdi.

Dalış ekibinin yaptığı deniz dibi temizlik çalışmalarında ilginç malzemelere rastlandığına değinen Aras, "İnanılmaz çeşitli atık çıkıyor. Yaklaşık 14 çeşit atık çıkıyor." dedi.

Aras, Bodrum'da 187 kilometre kıyı şeridi bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu kıyı şeridinde her noktada dalgıçlarımız zaman zaman deniz dibi temizliği yapıyor. Atılan çöpler deniz dibi hayatını, oradaki ekosistemi etkiliyor. Zaman zaman bir naylon yutmuş ve bu nedenle ölmüş bir caretta caretta ya da atık yutmuş bir balıkla karşılaşabilirsiniz. Balıkçılığımızı da etkileyen çeşitli yönleri var. Bizim çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Denizlerimiz çöp toplama noktası değildir. Denizlerimizi korumak zorundayız."

Denizden kanepe de çıktı market arabası da
Denizden kanepe de çıktı market arabası da
Denizden kanepe de çıktı market arabası da
Denizden kanepe de çıktı market arabası da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Pegasus'un kaptan pilotu Doğan Susin kalbine yenik düştü
Pegasus'un kaptan pilotu Doğan Susin kalbine yenik düştü
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Fatma Girik Hande Yener
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizden kanepe de çıktı market arabası da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 11:17:23. #1.16#

title