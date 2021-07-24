Denizden kanepe de çıktı market arabası da

Muğla'da belirli aralıklarla düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında çıkarılan binlerce ton atık, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor.

Muğla'da belirli aralıklarla düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında çıkarılan binlerce ton atık, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor.

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Milas ilçelerinde belediyeler ve diğer ekipler tarafından deniz dibi temizliği yapılıyor.

Temizlik ve dalış çalışmalarına bölgede bulunan liman başkanlıkları, gönüllüler, öğrenciler, yerleşik yabancılar, sahil güvenlik ekipleri, dalgıç polisler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği kampanyası, 15 Mart 2015'te Gümüşlük Koyu'ndan başladı. O günden bu yana Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması yürütülüyor.

Çalışmalarda, denizden kanepe, alışveriş arabası, tekne motoru, akü, cam şişe, teneke kutu, otomobil lastikleri, cep telefonu, televizyon, küvet, klozet, mangal, çöp konteyneri, tekne parçaları gibi çok sayıda malzeme çıkarılması şaşırtıyor.

Atıklar, geri dönüşüm merkezlerine götürülüyor. Çıkarılan bazı ilginç malzemeler ise belediyeler tarafından insanları bilinçlendirmek ve uyarmak için meydanlarda sergileniyor.

"İnanılmaz çeşitli atık çıkıyor"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA muhabirine, belediye dalış ekibinin yaptığı çalışmalara hem gönüllüler hem de öğrencilerin destek verdiğini söyledi.

Özellikle kış döneminde dere yataklarına atılan atıkların yağmurla beraber denizle buluştuğuna dikkati çeken Aras, tekneler ve kıyıdaki bazı iş yerlerinden atılan atıkların da denize karıştığını dile getirdi.

Dalış ekibinin yaptığı deniz dibi temizlik çalışmalarında ilginç malzemelere rastlandığına değinen Aras, "İnanılmaz çeşitli atık çıkıyor. Yaklaşık 14 çeşit atık çıkıyor." dedi.

Aras, Bodrum'da 187 kilometre kıyı şeridi bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu kıyı şeridinde her noktada dalgıçlarımız zaman zaman deniz dibi temizliği yapıyor. Atılan çöpler deniz dibi hayatını, oradaki ekosistemi etkiliyor. Zaman zaman bir naylon yutmuş ve bu nedenle ölmüş bir caretta caretta ya da atık yutmuş bir balıkla karşılaşabilirsiniz. Balıkçılığımızı da etkileyen çeşitli yönleri var. Bizim çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Denizlerimiz çöp toplama noktası değildir. Denizlerimizi korumak zorundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç