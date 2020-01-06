Denizden haç çıkartma töreninde bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi
Haç çıkartılması sırasında Haliç'te bir vatandaşın boğulması Dalgıçlar tarafından çıkartılması İlk müdahale ve hastaneye sevk edilmesi İSTANBUL - Fener Rum Patrikanesi'nce düzenlenen denizden haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.
06.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:02
Haç çıkartılması sırasında Haliç'te bir vatandaşın boğulması
Dalgıçlar tarafından çıkartılması
İlk müdahale ve hastaneye sevk edilmesi
İSTANBUL - Fener Rum Patrikanesi'nce düzenlenen denizden haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Fark edilip sudan çıkarılan şahıs ilk müdahalenin ardndan hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA