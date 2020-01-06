Denizden haç çıkartma töreninde bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi
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Denizden haç çıkartma töreninde bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi

Haç çıkartılması sırasında Haliç'te bir vatandaşın boğulması Dalgıçlar tarafından çıkartılması İlk müdahale ve hastaneye sevk edilmesi İSTANBUL - Fener Rum Patrikanesi'nce düzenlenen denizden haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.

06.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:02

Haç çıkartılması sırasında 'te bir vatandaşın boğulması

Dalgıçlar tarafından çıkartılması

İlk müdahale ve hastaneye sevk edilmesi

İSTANBUL - Fener Rum Patrikanesi'nce düzenlenen denizden haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Fark edilip sudan çıkarılan şahıs ilk müdahalenin ardndan hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Denizden haç çıkartma töreninde bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi
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