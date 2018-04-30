Denizden Gelen Sanat

Sergi, 6 Mayıs Pazar akşamına kadar devam ediyor olacak.

Yıllardır gönüllü olarak denizlerden çöp toplayan, Uluslararası SplashTrash ArtExpo'da 36 ülkeden 100 isim arasına giren tek Türk sanatçısı olan Şinasi Yelkenci, 20 yıl önce denizlerden çöp toplayarak başladığı "temiz deniz" idealini yakalayabilmek için ortaya çıkardığı eserler ile telafisi imkansız hale gelen çevre kirliliği ve doğa katliamına dikkat çekmek istiyor.

Gitar sapından klozete, her türlü plastikten iç çamaşırına, balık ağından halata, halı-kilimden lastik ayakkabıya kadar akla gelebilecek her türlü denizden gelen atığın, enstrüman, bukalemun ya da duvar saksısı olarak bir esere dönüştüğü çalışmalar, sanatçının "Denizden Gelen" sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Dünya sanayi atıklarıyla ve insan eliyle hızla kirlenip temiz su kaynakları bir bir yok olurken ve açlık tüm dünyanın geleceğini tehdit ederken bir idealist çevre gönüllüsü olarak yaşanabilir bir dünya için mücadeleye eden Şinasi Yelkenci, yirmi yıldır denizden çöp topluyor ve o çöpleri birer sanat eserine çeviriyor.

İstanbul'un yoğun ve stresli yaşamından kurtulup soluklanmak için dört yıldır hafta sonları gittiği Burgazada'da yaptığı çalışmaları, adalı dostlarının teşviki ile bir sergide bir araya getiren Şinasi Yelkenci, "Her bir eser, toplumsal olaylarla ilgili mesaj taşıyor. Bu yüzden eserlerimin arasına şimdi bir de Öz Çiftlik Bank'ta Yumurtlayan Horoz eklendi. Daha önce kadına dönük şiddet ve tecavüz olaylarını protesto için Marta Koyu'nda Kız Kulesi yapmıştım" diyor.

Şinasi Yelkenci'nin çöpten sanat eserine dönüşen çalışmalarını, kendi adını taşıyan instagram hesabının yanı sıra Sailor Coast Design adlı sosyal medya hesaplarında da görmek mümkün. Şinasi Yelkenci'nin çöpten sanat eserleri 6 Mayıs 2018 tarihine kadar Burgazada'da ziyarete açık olacak. Yelkenci, bu sergiye yetkili ve ilgililer başta olmak üzere çevre duyarlılığına ihtiyaç duyan herkesin gelmesini diliyor ve en çok da çocuklar gelsin istiyor.