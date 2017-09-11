Denizden Gelen Lübnanlıları Polis Haritayla Karşıladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan hareket eden Bahama bandıralı Med Queen adlı kruvaziyer gemisi Antalya'nın Alanya Limanı'na 13'üncü kez demirledi. Gemiden inerek karaya ayak basan turistleri polis, Alanya haritalarıyla karşıladı.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan hareket eden Bahama bandıralı Med Queen adlı kruvaziyer gemisi Alanya Limanı'na geldi. Çoğunluğu Lübnanlı 226 turistin bulunduğu gemi sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. 141 mürettebatı bulunan gemiden inerek karaya ayak basan turistlere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Alanya'yı rahat gezmeleri için hazırlattıkları 140 bin adet İngilizce, Almanca ve Rusça dillere çevrilmiş Alanya şehir haritalarını dağıttı. Gemiden inen yolcuların bir kısmı ellerinde haritalarla ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yolcuların bazıları gümrük dışında bekleyen tur otobüsleriyle tarihi ve ören yerlerine tura çıkarken, bazıları da merkezde alışveriş yapmayı tercih etti. Lüks gemi saat 20.00 sıralarında Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere hareket edecek. - ANTALYA