Denizden erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizden erkek cesedi bulundu

Denizden erkek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Bostanlı İskele yakınında saat 03.00 sıralarında balık tutan vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Denizin polisten çıkardığı kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

 


Denizden erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Nuri Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Mesut Akusta Haluk Levent
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizden erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 07:57:28. #1.14#

title