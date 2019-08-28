Denizden çöp konteyneri çıkardılar

28.08.2019 21:58

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sualtı polisleri deniz dip temizliği, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri ise uçurum temizliği yaptı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak çevre temizliği gerçekleştiren Marmaris Belediyesi, AKUT ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile İçmeler Aşıklar Tepesi'nde ortak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye temizlik ekipleri yol kenarlarını temizlerken AKUT üyeleri dağcılık ekipmanlarıyla seyir tepesinden aşağı inip uçurumdaki atıkları topladı.

Sualtı Grup Amirliği ekipleri de denizde dip temizliği yaptı. Ekipler denizden şişe, meşrubat kutuları, lastik ve mutfak eşyalarının yanı sıra çöp konteyneri çıkardı.

Marmaris AKUT gönüllüleri, ulaşılması zor alanlarda temizlik için yardım ettiklerini belirterek denizin dibinden çıkartılan konteynere çok şaşırdıklarını kaydetti.

- 12 metreden çıkartıldı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon boyunca temizlik çalışmasını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Zift, "Sarp kayalık olan yerlerde bizim işçilerimizin temizlik yapması çok zordu. Bu nedenle AKUT'tan destek aldık. Sualtı Grup Amirliğimiz de deniz dip temizliği katkısı sundu. Ekipler, çöp konteynerini yaklaşık 12 metre derinlikten çıkardı." diye konuştu.

Kaynak: AA