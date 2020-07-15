Denizden çıkarılan Türk bayrağı, 15 Temmuz tasarımlı gemiye asıldı Üsküdar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında düzenlenen programda dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Türk bayrağı, 15 Temmuz tasarımı giydirilen Valide Sultan Gemisi'ne asıldı.

Üsküdar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında düzenlenen programda dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Türk bayrağı, 15 Temmuz tasarımı giydirilen Valide Sultan Gemisi'ne asıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında yer alan Beylerbeyi Parkı'nda yapılan programa, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen ve vatandaşlar katıldı.

Demiryürek, 15 Temmuz gecesi Üsküdar'ın en kanlı çarpışmalara, şanlı direniş sahnelerine mekan olduğunu dile getirerek, "Hainleri bitmezse bizim dışımızdaki güçlerin, bu milletin de kahramanları bitmez." dedi.

Hilmi Türkmen de 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu belirterek, "Kökü dışarıda, maşaları, taşeronları içeride ve bütün terör örgütleriyle iş birliği halinde bu cennet vatanı işgal girişimidir. Bunu yapanlar, bu milletin ferasetini, basiretini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetini hesap edemediler." diye konuştu.

Daha sonra Şahin Özen, hazırlanan çelengi, denizin içinde Türk bayrağı ile "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartın bulunduğu yere koydu.

Dalgıçlar denizin içinden Türk bayrağını çıkararak, bottaki gençlere verdi. Gençler de bayrağı, 15 Temmuz tasarımı giydirilen Valide Sultan Gemisi'ne teslim etti. Bayrak gemiye asıldı. Daha sonra gemi, taşıdığı vatandaşlarla İstanbul Boğazı'nda anma turu yaptı.

Kaynak: AA