Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

- Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi Mersin'in Silifke ilçesinde, 'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi tarafından denizden çıkarılan sandalye, kamyon ve araba lastiği ile teneke kutular sergilenerek vatandaşların dikkatine sunuldu Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet...

MERSİN (İHA) - - Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi tarafından denizden çıkarılan sandalye, kamyon ve araba lastiği ile teneke kutular sergilenerek vatandaşların dikkatine sunuldu

MERSİN - Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle 'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi tarafından Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesinde deniz altındaki çöpler temizlendi, çıkan çöpler parkta sergilendi.

Mersin Dalış Kulübü Merkezinin dalgıçları deniz altında temizlik yaparken, çevre temizliğini ise Ruhun Yelkenleri projesi ekibi gerçekleştirdi.

Taşucu Mahallesinde düzenlenen etkinlikte deniz altından sandalye, kamyon ve araba lastiği ile birlikte teneke kutular çıktı. Görme, yürüme ve işitme engelli proje ekipleri ise çevre temizliği yaparak topladıkları çöpleri mahallenin parkına getirdiler.

Parkta toplanan çöpleri Hamburglu Alman sanatçı Pavel Ehrlich tarafından şekillenerek parkta vatandaşların dikkatine sunuldu.

Etkinliklerin ikinci gününde Taşucu limanından yatlarla açılan Ruhun Yelkenleri ekibi, yatta workshop ve tekne yarışı düzenledi.

Etkinlik sonunda Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh başta olmak üzere Akkuyu yetkililerinin ve engelli dernekleri yöneticilerinin katıldığı yelkenli yarışı sonrası ödül töreni düzenlendi.

Hamburglu Alman sanatçı Pavel Ehrlich gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ruhun Yelkenleri Rusya'dan gelen kapsayıcı bir proje. Engelli ve engelsiz insanlar birlikte bir şeyler yapıyorlar. Bugün dalgıçlarımız, Taşucu Limanından, denizin dibinden 45 dakikada bu kadar çöp çıktı. Bizim sanatçımız Almanya'dan gelen Pavel Ehrlich, bu çöplerden bir sanat eseri yapmaya çalışıyor. Çok zamanımız yok. Yapabildiğimiz kadar. Projenin amacı, engelli ve engelsiz insanları bir araya getirmek, ekolojik olarak da bu güzel şehri insanlara göstermek. Denizler kirli. Çöpler gereken yerlere atılmalı. Yoksa gemiler çöplerden limana giremeyecek" dedi.

Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi

Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi

Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi

Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi
İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Son Dakika Haberleri
Rusya'da 100 yıllık aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Rusya'da 100 yıllık aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Tunç Soyer Joe Biden Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı
Spor Mesut Özil Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Akif Ersoy Mustafa Şentop İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 11:29:16. #1.11#