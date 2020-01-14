Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi adli tıp'a getirildi
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Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi adli tıp'a getirildi

Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

14.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:19
Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi adli tıp'a getirildi

Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi morguna getirildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında yaşanan kazada batan teknede bulunan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. 4 gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi adli tıp'a getirildi
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