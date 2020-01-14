Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi Adli Tıp'a getirildi
KİLYOS açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
14.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:10
KİLYOS açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
- İstanbul
Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında yaşanan kazada batan teknede bulunan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. 4 gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA