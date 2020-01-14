DENİZDEN ÇIKARILAN BALIKÇININ CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ
Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
14.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:06
Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında yaşanan kazada batan teknede bulunan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. 4 gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Görüntü Dökümü: Cenaze aracını girişAdli Tıp Kurumu'ndan detay
- İstanbul
Kaynak: DHA