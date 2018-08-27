Denizden Çıkan Danayı Sanatçı Haluk Levent Satın Aldı

Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'de sahibinin elinden kaçarak denize düşen ve bayramın son gününde Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıkan danayı sanatçı Haluk Levent satın aldı.

Erzurumlu besici Metin Yalçın, yaptığı açıklamada, bayramın ilk gününde satışını yapmasının ardından dananın ellerinden kaçıp duvardan atlayarak denize düştüğünü anımsattı.

Sahil güvenlik birimleri, emniyet ve vatandaşlarca günlerce kurbanlık danayı aradıklarını anlatan Yalçın, bulunmasına rağmen dananın yine kaçmayı başararak denizde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Aramaların sonuç vermemesi üzerine memleketi Erzurum'a döndüğünü ifade eden Yalçın, "Bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde dananın bulunduğu haberini aldık. Sahil güvenlik ve arkadaşlarımın desteğiyle danayı Trabzon'daki bir çiftliğe aldırmayı başardık." dedi.

Yalçın, hayvanın görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine ilginin de arttığını belirterek, çok sayıda kişinin danayı satın almak için telefonla kendisine ulaştığını kaydetti.

Sanatçı Haluk Levent'in de danayı satın almak için aradığını aktaran Yalçın, şunları ifade etti:

"Dananın denizde 4 gün geçirmesine çok şaşırdım. Hayretler içinde kaldım. Kurban Bayramı'nda 10 bin liraya sattığım danayı almak için beni aradılar. Ancak kurbanlık dana kaçtığı için satın alan kişi başka bir hayvan almak zorunda kaldı.10 bin liraya sattığım kurbanın hemen hemen 3 katı fiyat vermeye başladılar. Hatta birkaç ünlü sanatçı da aradı. Hayranı olduğum Haluk Levent aradı daha önce muhabbettim yoktu ve onu duyunca dedim 'dana senindir'. Fiyat olayına girmedim o bir rakam söyledi ve danayı verdik. O da bakımını ya bize yaptıracak ya da başka bir yerde bakacak."