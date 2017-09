Denizden çıkan atıklar balıkçı tezgahlarında sergilendi



ÇANAKKALE - DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın MITSUI & CO., Ltd. Çevre Fonu hibesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle Ocak 2016'dan bu yana yürüttüğü "Çanakkale Deniz Aşıkları-Çanakkale İçin Mavi Adım" projesiyle sıra dışı bir farkındalık çalışmasıyla, deniz temizliklerinde çıkan laptop, mangal, cep telefonu, kaykay, diş macunu, saç fırçası, mutfak aletleri gibi atıklar balıkçı tezgahlarında sergilendi.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın Çanakkale'de Türk Boğazlar Sistemi'nin önemini anlatan ve Çanakkale Boğazı'nda biyolojik çeşitliliğin korunması için yetişkinler ve üniversite öğrencileriyle bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan "Çanakkale Deniz Aşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım" projesi, Çanakkale Yat Limanı'nda dikkat çekici bir etkinlikle devam etti. Etkinlikte, kurulan balıkçı tezgahlarında balıkların yerini deniz temizliklerinde çıkan atıklar aldı.

TURMEPA'nın son 5 yılda Türkiye'nin değişik illerde düzenlediği deniz temizliği etkinliklerinde çıkarılan laptop, mangal, cep telefonu, kaykay, diş macunu, saç fırçası, mutfak aletleri gibi atıklar sergilendi.

Ayrıca Çanakkale Yat Limanı'nda dalgıçlar eşliğinde gerçekleşen dip temizliğinde araba lastiği, plastik çöp kutuları, şişeler çıkarılarak gözler önüne serildi ve vatandaşların dikkatini çekmek üzere sergilendi. Etkinlik, Çanakkale ve Gelibolu Liman Başkanlığı, GESTAŞ, ilgili belediyeler, Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı ve ilgili kooperatif başkanlarının işbirliğiyle gerçekleşti.

Çanakkale'de projeyle ilgili çalışmaları üç yıldır sürdürdüklerini belirten TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, Balıkçılar, kaptanlar ve turizmciler gibi alanlarda eğitim çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Göknar, "Balıkçı Tezgahı etkinliğimizle Çanakkale'de bir çok kitleye ulaşmaya çalışıyoruz ki; denizler temiz kalsın. Daha mavi bir gelecek için çalışıyoruz. Biz bu etkinlikle şunu söylemek istiyoruz. Denizler kirli ve kirlenmekte. Çanakkale ve İstanbul boğazları için bu tehlike çok geniş ölçüde var. Dolayısıyla aldığımız her iki nefesten birinin oksijenini sağlayan denizler olduğunu herkesin öğrenmesi ve atıkların denizlere verdiği zararı kamuoyuyla paylaşmak için buradayız" diye konuştu. Göknar, bugüne kadar denizlerde yaptıkları temizlik çalışmalarında ise polis bariyeri, bebek arabası, bisiklet gibi karada insanların kullandığı şeylerin çıktığını, bunların da bir şekilde denizde olmasının deniz canlılarının ciddi boyutta hayatlarını tehdit ettiğini söyledi.