Denizden bu kez balık değil çöp çıktı

11 Akdeniz ülkesi yer aldığı etkinlikte minikler deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekti

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde "Bizi birleştiren deniz için çalışıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, mavi bayraklı halk plajı Altınkum'da minik öğrenciler deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekti.

11 Akdeniz ülkesi yer aldığı "Bizi birleştiren deniz için çalışıyoruz" sloganıyla bu yıl 3. düzenlenen "Akdeniz Ülkeleri Mavi Bayrak Haftası" etkinlikleri kapsamında Didim'de bir etkinlik düzenlendi. Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler mavi bayraklı halk plajında çöp, plastik şişe ve torba toplarken, denizdeki kirliliğe dikkat çekmek için oltayla balık tutmaya çalıştı.

Miniklerin attıkları oltalarda balık yerine plastik şişe ile cam şişe çıkarken sembolik olarak gerçekleşen etkinlikte denizlerin kirliliğine dikkat çekildi.

Etkinliği değerlendiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise, "11 ülkede aynı anda yapılan bir etkinlik; Dünya çevre günüyle ilgili olarak düzenlenen bir etkinlik Önemli olan burada çocuklarımıza küçüklerimize, onların vasıtasıyla tüm insanlara bir farkındalık oluşmak. Denizlerin, çevrenin kirletilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde 150 torbanın üzerinde atık malzeme toplanmış bunların çoğu maalesef doğada çok uzun yıllar erimeyen plastik; su şişeleri naylon torbalar Bununla ilgili Dünyanın her yerinde ve özellikle Türkiye'de son yıllarda bir farkındalık oluşturmak için bizim gibi belediyelerin yani turistik belediyelerin yaptıkları etkinlikler çok ses getiriyor. Bunların yapılan etkinliklerle kalmaması, insanlarımızın çevreye karşı duyarlı olması lazım. Çok kısa sürede 150 torbalık atık malzemenin toplanması da çok düşündürücü" dedi.

Kaynak: İHA