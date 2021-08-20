Denizden 3 ceset çıkartan gençler konuştu: "3 gündür uyuyamıyoruz"
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Denizden 3 ceset çıkartan gençler konuştu: "3 gündür uyuyamıyoruz"

Denizden 3 ceset çıkartan gençler konuştu: '3 gündür uyuyamıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SİNOP (İHA) – Sel afeti sonrası tomruklarla kaplı sahilde ceset bulup karaya çıkaran gençler olaydan sonra 3 gündür uyuyamadıklarını ve çok acı bir durum olduğunu söyledi.

SİNOP (İHA) – Sel afeti sonrası tomruklarla kaplı sahilde ceset bulup karaya çıkaran gençler olaydan sonra 3 gündür uyuyamadıklarını ve çok acı bir durum olduğunu söyledi.

İncirpınarı sahili sel afeti sonrası tomruklarla kaplandı. Buraya gelen gençler de tomrukların arasındaki odunları toplamaya başladı. Odun toplarken cesetle karşılaşan gençler Aziz Akkaya ve Recep Bal gördükleri karşısında şoke oldu. Gençler birkaç gün sonra yine bir cesetle karşılaştı. O anları unutamayan gençler 3 gündür uyuyamadıklarını belirterek, bir daha böyle görüntülerle karşılaşmak istemediklerini söyledi.

Aziz Akkaya, "O gün sel oldu. Bir gün sonra burası hep ağaç oldu bu sahil. Burada geziyordum, ağaçların arasında insan cesedi vardı. Jandarmayı aradım geldiler. Onlara yardım ettik, denizden dışarı çıkardık. Denize atlıyoruz çıkarıyoruz. 2 tane çıkarttık. Sonra bir gün daha bulduk öyle. Onu da dışarı çıkarttık Çok acı bir durumdu. Denizden tüp ve ev eşyası da çıkabiliyor. Marketlerdeki yağlar çıktı" dedi.

Recep Bal, "Biz deniz kenarında geziyoruz. Tomrukların arasında kalan ağaç parçalarını topluyoruz. Burada 2-3 günde bir insan cesedi çıkıyor. Sudan mı artık nedense şişmiş durumdalar. Bayağı bir kötü duruma gelmişler. Arkadaşla beraber çıkardıktan sonra 2-3 gün uyuyamadım. Korktuğum oldu" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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