Denizdeki Hortumun Ardından Bodrum'u Yağmur ve Dolu Vurdu (2)

ARAÇLAR SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Bodrum'da sağanak etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları, çevrede hasara yol açtı. Derinliği 50- 150 santimetreyi bulan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Gümbet kavşağı ve Konacık'taki alışveriş merkezinin otoparkı ile önünden geçen çevre yolundaki onlarca araç, sel suları nedeniyle sürüklendi. Araçlarında sürüklenen ve mahsur kalanlar; itfaiye, Muğla 911 arama- kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından kurtarıldı. Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu ve Ortaokulu'nda mahsur kalan öğrenciler de velileri ile kurtarma ekipleri tarafından okuldan çıkarıldı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),