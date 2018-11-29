Denizdeki Hortumun Ardından, Bodrum'u Yağmur ve Dolu Vurdu

Denizdeki Hortumun Ardından, Bodrum'u Yağmur ve Dolu Vurdu

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Bodrum'da, denizde oluşan hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

ÖNCE HORTUM, SONRA YAĞIŞ

Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede, saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Bodrum'a doğru ilerleyen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Yağış nedeniyle, ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve Konacık Mahallesi'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. Bodrum katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

SUYUN TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bodrum Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarla ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

İşte Bodrum'dan yağış sonrası görüntüler;

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YORUMLAR (10)

  • YAMAN:
    Arsa kıymetli olunca dereüstlerini azmakları ISLAH kılıfı adı altında kapattılar binlerce yıllık akan dereyi kapatınca sonuç bu olur DERHAL AÇILMALI KAPATILAN YERLER. . . !
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  • BAYBURTLU HASAN AĞA NIN OĞLU TOLGA:
    Ulan burası söz de Türkiye nin CENNETİ;ahiretin öbür dünyanın da CEHENNEMİ. Yüce Yaratana saygısı olmayanlar için YAŞASIN CEHENNEM.
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  • BODRUM BODRUM:
    BURAYA HANGİ PARTİNİN BELEDİYESİ BAKIYOR NEDEN CENNET BODRUM SÜREKLİ SEL ALTINDA KALIYOR NEDEN BU GÜZEL İLÇENİN VATANDAŞLARI BU ÇİLEYİ ÇEKİYOR BURANIN ALT YAPI SİSTEMİ NEDEN DÜZENLENMİYOR BODRUM HALKI YEREL SECİMDE MUTLAKA BUNUN HESABINI SORMALI
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  • PLAJ MÜDÜRÜ:
    Plajlarımıza gelen müşterilerimize,,rica ediyoruz,,lütfen denize haşemeyle girin,,yoksa gökten taş yağar,dolu yağar,bela yağar,diyoruz,,ancak söz dinletemiyoruz,,Allahta diledigi gibi yapıyor,,kabahat plajlara cıbıldak giren vatsndaşlarımızdadır.herkese saygılar sunuyorum efendim.
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    İZMİR’Lİ İSMET: Çok Dogru Söylüyorsun Müdürüm.
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