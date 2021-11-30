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Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Sinop'ta denizde ceset gördüğünü öne süren çocukların ihbarı üzerine emniyet ve dalgıç ekipleri harekete geçti.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta denizde ceset gördüğünü öne süren çocukların ihbarı üzerine emniyet ve dalgıç ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda ceset sanılan cismin 'şamandıra' olduğu anlaşıldı.

Olay, Denizler mevkisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Fırtına dolayısıyla okulun tatil edildiği Sinop'ta 2 okul arkadaşı bisikletiyle gezmek için sahile indi. O sırada deniz içinde dalgayla hareket eden şamandırayı ceset parçası zannederek polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sahil dalgıç ekipleri incelemelerde bulundu. Cismin yanına yaklaşan ekipler cismin şamandıra olduğunu belirledi.

Şamandırayı gören Kadir Demir, "Arkadaşımla bisikletle geziyorduk. Geldik kola içtik. Daha sonra oturduğumuzda ceset gibi kafa gördük. Daha sonra arkadaşımızı aradık. O da polisleri aramış" dedi. - SİNOP

Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi

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