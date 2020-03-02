Denizde zor durumda bırakılan göçmenler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı

02.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:43

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından denizde zor durumda bırakılan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik botu kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, 2 Mart 2020 tarihinde saat 07.26'da Muğla'dan Yunanistan'a göçmek üzere olan düzensiz göçmenlere ait lastik bota Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapıldı. Manevranın ardından ateş açan ve manevra için kullanılan uzun sopalarla lastik bot içerisinde bulunan göçmenlere vuran Yunan Sahil Güvenlik unsurları, göçmenleri denizde zor durumda bırakırken, denizde zor durumda kalan göçmenler Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA