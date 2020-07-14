Denizde yüzerken boğuldu Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Sahili Kızılay Kampı karşısında önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Ferhat Zorlu (40), müdahale sonucu denizden çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Zorlu, yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA