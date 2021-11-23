Denizde yüzer halde bulunan karaca doğal ortamına bırakıldı - Haberler
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Denizde yüzer halde bulunan karaca doğal ortamına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

- Denizde yüzer halde bulunan karaca doğal ortamına bırakıldı Kırklareli'nde denizde yüzer halde bulunan karaca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

KIRKLARELİ (İHA) - - Denizde yüzer halde bulunan karaca doğal ortamına bırakıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde denizde yüzer halde bulunan karaca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin içinde bir karacanın yüzerek karaya yaklaştığını gördü. Sahil Güvenliği ekiplerince karaca denizden kurtarıldı. Daha sonra ekipleri durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen şube ekipleri karacanın sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bıraktı.

Denizde yüzer halde bulunan karaca doğal ortamına bırakıldı

Denizde yüzer halde bulunan karaca doğal ortamına bırakıldı

Denizde yüzer halde bulunan karaca doğal ortamına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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