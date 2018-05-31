Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki uluslararası sularda giden motoryat alev alınca denize atlayan baba-oğulu yakındaki teknenin kaptanı kurtardı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Samos Adası arasındaki uluslararası sularda giden motoryat alev aldı. Yanan motoryattan denize atlayan baba- oğul, yakındaki teknenin kaptanı tarafından kurtarıldı.
TELSİZDEN ANONS GEÇTİ
Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki uluslararası sulardan kapkara dumanların yükseldiği görüldü. Motoryatın alev aldığını fark eden yakındaki teknenin kaptanı Cüneyt Cebeci, "Tavşan Adası açıklarında bir tekne çok kötü yanıyor, yardıma ihtiyaç var" diye telsizden anons geçti.
BABA-OĞULU KURTARMAK İÇİN DENİZE İP ATILDI
Cebeci ile eşi, yanan motoryattan cep telefonu kamerasıyla görüntü alırken, 2 kişinin suda yüzdüğünü gördü. DHA muhabirine konuşan kaptan Cebeci, motoryattan denize atlayan 50 ve 20 yaşlarındaki baba- oğulu kurtarmak için denize ip attığını, ulaştığı ipi oğluna bağlayan babanın ise "Çok yoruldu, kulak atacak hali kalmadı" dediğini söyledi.
İsimleri öğrenilemeyen baba- oğul, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi.
Motoryatın cayır cayır yandığı andan kareler;
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KAYNAKLARI DOĞRU ZAMANDA VE DOĞRU YERDE KULLANSINLAR BAK SORUN KALIYORMU.YETERKİ HIRSIZLIK OLMASIN VE DENGELİ PAYLAŞIM OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hellel kazanc olsaydi yanmazdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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baba olmak işte böyle bir şey. kendisi 50 yaşında olmasına rağmen 20 yaşındaki oğluna ip bağlıyor yoruldu diyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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o denizin ortasında diri diri yanmak da harbi mallık olurdu :DCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırCABBAR: Yanmayıp belkide boğulup öleceklerdi ama ölmemişler niye. . çünkü ecel vakti gelmemiş2 Yayından Kaldır