- DENİZDE YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA

Haber - Kamera Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHA

Üsküdar'da serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.Yaşanan panik ve genci kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay önceki gün Kuzguncuk Sahil'de meydana geldi. İddialara göre arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren genç bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Gencin suda çırpındığını görenler hemen denize atlarken, kimi de sahilden denize havlu uzatarak genci kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtulan genç denizden çıkarıldı.Yaşanan bu panik anları ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde denizde çırpınan kişinin çevredekilerin yardımıyla kıyıya yanaştırılması ve sahile çıkarılması görülüyor.

Kaynak: DHA