DENİZDE YARDIMA GİTTİĞİ ARKADAŞI KAYBOLDU, KENDİSİ SON ANDA KURTARILDI - Haberler
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DENİZDE YARDIMA GİTTİĞİ ARKADAŞI KAYBOLDU, KENDİSİ SON ANDA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde denize giren Yusuf Erdevir (19) dalgalarla açığa sürüklenirken, yardıma giden ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Ali Karaosmanoğlu (19) ise son anda kurtarıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde denize giren Yusuf Erdevir (19) dalgalarla açığa sürüklenirken, yardıma giden ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Ali Karaosmanoğlu (19) ise son anda kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ereğli-Alaplı yolu Mevrealtı mevkisinde akşam saatlerinde denize giren Yusuf Erdevir, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşının sudan çıkamadığını gören Ali Karaosmanoğlu denize girdi. Ali Karaosmanoğlu da bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. İki gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler bot ile yardıma gitti. Ali Karaosmanoğlu sudan çıkartılırken, Yusuf Erdevir gözden kayboldu. Ali Karaosmanoğlu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan Yusuf Erdevir için Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ve Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Sakarya'nın Karasu ilçesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar da bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmasına katıldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yusuf Erdevir ile Ali Karaosmanoğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki gencin suya girip çıktığı ve bir vatandaşın gençleri kurtarmak için denize girdiği görülüyor.

DENİZDE YARDIMA GİTTİĞİ ARKADAŞI KAYBOLDU, KENDİSİ SON ANDA KURTARILDI

DENİZDE YARDIMA GİTTİĞİ ARKADAŞI KAYBOLDU, KENDİSİ SON ANDA KURTARILDI

DENİZDE YARDIMA GİTTİĞİ ARKADAŞI KAYBOLDU, KENDİSİ SON ANDA KURTARILDI

DENİZDE YARDIMA GİTTİĞİ ARKADAŞI KAYBOLDU, KENDİSİ SON ANDA KURTARILDI
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Haber: DENİZDE YARDIMA GİTTİĞİ ARKADAŞI KAYBOLDU, KENDİSİ SON ANDA KURTARILDI - Haberler
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