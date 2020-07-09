Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul'a gönderildi Edirne'nin Enez ilçesinde dalış yapmak için denize giren 17 yaşındaki genç vurgun yedi.

Edirne'nin Enez ilçesinde dalış yapmak için denize giren 17 yaşındaki genç vurgun yedi. Kalbi duran, sonrasında tekrar hayata döndürülen genç, ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

Olay, Enez'in Karaincirlik Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denize dalmak için kıyıya gelen Yağız Korkmaz(17) suya girdi. Bir süre sonra daldığı denizde vurgun yiyerek bilincini kaybeden genç su üstüne çıktı. Kalbi, aniden artan basıncın etkisiyle duran genci, kendisini görenler kıyıya çıkardı.

Durumun haber verilmesiyle bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından Enez'den Keşan'a getirilen gencin kalbinin tekrar çalışması sağlanarak hayat döndürüldü.

Bu sırada Atatürk Stadı'na bilinci kapalı halde getirilen Yağız Korkmaz, ambulans helikopter ile birlikte Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Hastanesi'ne sevk edildi - EDİRNE

Kaynak: İHA