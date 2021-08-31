DENİZDE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serbest dalgıç Turhan Çağdaş Şaşmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümünde, denizde Türk bayrağı açarak yüzdü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serbest dalgıç Turhan Çağdaş Şaşmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümünde, denizde Türk bayrağı açarak yüzdü.

Gazipaşa Belediyesi'nde bilgi işlem personeli olarak çalışan ve aynı zamanda hobi olarak serbest dalış yapan Turhan Çağdaş Şaşmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı için denizde su altında bayrak açtı. Gazipaşa Koru Mahallesi doğal havuzlarda dalgıç kıyafetini giyen ve denize açılan genç dalgıç, yanındaki Türk bayrağını açarak yüzüp, bayrağı 30 Ağustos Zafer Bayramı için derin sularda dalgalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı