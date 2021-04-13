Denizde trol kapı ve ağları bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizde trol kapı ve ağları bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizde trol kapı ve ağları bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz polisi ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince Marmara Denizinde yapılan çalışmalarda, kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ve ağları bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz polisi ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince Marmara Denizinde yapılan çalışmalarda, kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ve ağları bulundu.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ile deniz polisi denizde kaçak avcılığa geçit vermiyor. Ekiplerce ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında bırakılmış kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ve ağları bulundu. Denizden çıkarılan trol kapıları ve ağlarına el konuldu.

Marmara'da tamamen yasak

Trol ağlarının denizin dibine ve dolayısıyla deniz canlılarına verdiği zarar sebebiyle 1380 sayılı kanunun bazı maddeleri değiştirilerek trol avcılığının Marmara Denizi'nde tamamen yasaklandığı biliniyor. - TEKİRDAĞ

Denizde trol kapı ve ağları bulundu
Denizde trol kapı ve ağları bulundu
Denizde trol kapı ve ağları bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Müjde Ar Ece Erken Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizde trol kapı ve ağları bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:00:34. #1.15#
title