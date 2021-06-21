Denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
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Denizde sürüklenen tekne kurtarıldı

Denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan balıkçı teknesi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan balıkçı teknesi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Sarıgerme açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan tekne, Göcek Limanı'na götürüldü.

(Murat Yalçın/ İHA)

Denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
Denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
Denizde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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