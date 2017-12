Denizde Sürüklenen Kaçakları Sahil Güvenlik Kurtardı

İZMİR'in merkezinden Çeşme ilçesine 7 saat yürüyerek gelip, lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışırken sürüklenen yabancı uyruklu 42 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.



İnsan kaçakçılarının yönlendirmesiyle, İzmir'in merkezinden Çeşme'ye kadar yürüyen 42 kaçak, bugün sabah saatlerinde, Alaçatı'dan lastik botla denize açıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan kaçaklar, yönlerini kaybedip, başı boş bir şekilde denizde sürüklenirken, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından fark edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7'si Irak, 35'i Afganistan uyruklu toplam 42 kaçak, Sahil Güevinlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada özel olarak kurulan çadıra alınan kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı.



'MOTORU KULLANMAYI KİMSE BİLMİYORDU'



Türkçe bilen ve isminin açıklanmasını istemeyen Afganistan uyruklu kadın kaçak, iki yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, Nevşehir'e yerleşerek çalışmaya başladıklarını belirti, "Ancak, çalıştığımız işlerde yeterli ücret alamıyorduk. Bir insan taciri, Nevşehir'de bizimle temasa geçti. Kişi başı 500 dolar karşılığında bizi yurt dışına kaçırabileceğini söyledi. İnsan tacirinin teklifini kabul ettik. Önce İstanbul'a, ardından da İzmir'e getirildik. İzmir'de bir hafta havaların düzelmesini bekledik. 25 Aralık gecesi İzmir'den yürüyerek yola çıktık. 7 saat yürüdükten sonra ormanlık bir alandan sahile ulaştık" dedi.



Zorlu yürüyüş sırasında birçok kişinin ayakkabısının parçalandığını, bacaklarının yaraladığını da belirten Afgan kadın, insan tacirlerinin kendilerini bir şişme bota bindirdiğini, motoru da çalıştırdıktan sonra kaçtıklarını söyledi. Motoru kullanmasını kimsenin bilmediğini ve gidecek yönlerini de şaşırdıklarını anlatan Afgan kadın, zaman zaman kendisinin de motoru kullandığını ancak denizde nereye gideceklerini bilemeden dolaşıp durduklarını anlattı. Afgan kadın sabah saatlerinde kendilerini gören Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıklarını belirterek, belki de ölümden döndüklerini söyledi.



TEKRAR KAÇIŞTA PARA ALINMAYACAK



Afgan kadın kaçak, Iraklı ailenin kişi başı 800'er dolar, Afganistan uyrukluların ise 500'er doları peşin olarak insan tacirlerine verdiklerini, yakalanmaları durumunda paralarının kendilerine iade edilmeyeceğini ancak tekrar kaçma girişiminde bulunurlarsa kendilerinden yeniden para istenmeyeceğinin söylendiğini de anlattı. Can yeleklerine imha edilmek üzere el konulurken, kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri bildirildi.



