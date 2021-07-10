Denizde sürüklenen 42 kaçak göçmen kurtarıldı
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Denizde sürüklenen 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Denizde sürüklenen 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motoru arıza yapan lastik botta sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motoru arıza yapan lastik botta sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında 42 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Kaçak göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sürüklenen lastik bottaki göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'a getirildi. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.


- Balıkesir
Denizde sürüklenen 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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