Denizde sürüklenen 42 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motoru arıza yapan lastik botta sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motoru arıza yapan lastik botta sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında 42 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Kaçak göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sürüklenen lastik bottaki göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'a getirildi. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan