Denizde sürüklenen 13 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına fiber tekne ile geçerken yakalanan 13 sığınmacı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilerek Türk karasularında Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
28.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:21
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına fiber tekne ile geçerken yakalanan 13 sığınmacı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilerek Türk karasularında Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum Karaada açıklarında yardım talebinde bulunduğu bilgi alınması üzerine bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri fiber tekne tespit etti. Tekne içinde Suriye uyruklu 13 sığınmacı (7 erkek, 2 kadın, 4 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İHA