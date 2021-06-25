Denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren küçük kız cankurtaranların dikkati sayesinde kurtuldu
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Denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren küçük kız cankurtaranların dikkati sayesinde kurtuldu

Denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren küçük kız cankurtaranların dikkati sayesinde kurtuldu
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki kız çocuğu can kurtaranların müdahalesiyle kurtuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki kız çocuğu can kurtaranların müdahalesiyle kurtuldu.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkisindeki sahile ailesiyle gelen B.T. (7), bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek suya düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu fark eden cankurtaran ekipleri olaya müdahale etti.

Sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan ve sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren küçük kız cankurtaranların dikkati sayesinde kurtuldu
Denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren küçük kız cankurtaranların dikkati sayesinde kurtuldu
Denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren küçük kız cankurtaranların dikkati sayesinde kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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