Denizde oluşan hortum kameralara yansıdı

Denizde oluşan hortum kameralara yansıdı

Denizde oluşan hortum kameralara yansıdıSİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum kameralara yansıdı.

Denizde oluşan hortum kameralara yansıdı
SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum kameralara yansıdı.
Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyü Güllüsü mevkisi açıklarında bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan ve Türkeli'nin yaklaşık bin metre açıklarında oluşan hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü.
Sahil açıklarında başlayan hortum, 10 dakika sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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