Denizde ölü yunus bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde ölü yunus bulundu.
29.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:21
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde ölü yunus bulundu.
Denizde hareketsiz haldeki yunusu görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki ölü balığı Arnavutköy Yat Limanı'ndan karaya çıkardı.
Ölü yunus, gömülmek üzere belediye ekipleri tarafından kepçeyle limandan alındı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Denizde ölü yunus bulundu