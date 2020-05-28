Denizde ölü bulunan yazar ve müzisyen Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı
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Denizde ölü bulunan yazar ve müzisyen Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı

Denizde ölü bulunan yazar ve müzisyen Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı Asker oğlu babasının cenazesine özel izinle geldi Bursa'da denizde ölü olarak bulunan ilahiyatçı yazar ve müzisyen Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı.

28.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:11

Denizde ölü bulunan yazar ve müzisyen Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı

Asker oğlu babasının cenazesine özel izinle geldi

BURSA - Bursa'da denizde ölü olarak bulunan ilahiyatçı yazar ve müzisyen Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki akşam saat 21: 30 sıralarında Mudanya-Güzelyalı'dan Kurşunlu istikametine gidişte, Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden yürüyüşe çıkan Kavurmacı, uzun süre geri dönmeyince ailesi tarafından merak edilip aranmaya başlandı. Kavurmacı'nın cesedi evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde, suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı için 112 Acil Servis arandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kavurmacı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralar olduğu tespit edilirken, yürüdüğü esnada dengesini kaybedip suya düştüğü tahmin ediliyor.

Babasının cenazesine özel izinle getirildi

Mürşit Kavurmacı, korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde defnedildi. Sosyal mesafe kuralına uyularak Pınarbaşı Parkı'nda onlarca vatandaşın iştirakiyle kılınan cenaze namazının ardından Kavurmacı, Pınarbaşı Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Şırnak'ta vatani vazifesini yapan oğlu Alperen Kavurmacı ise, İçişleri Bakanlığından alınan özel izinle cenazeye katıldı. Babası Mustafa Kavurmacı'nın ise cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Denizde ölü bulunan yazar ve müzisyen Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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