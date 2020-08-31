Denizde oltaya takılıp can çekişen martı kaptan tarafından kurtarıldı
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Denizde oltaya takılıp can çekişen martı kaptan tarafından kurtarıldı

Denizde oltaya takılıp can çekişen martı kaptan tarafından kurtarıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçılar tarafından olta olarak kullanılan sarmaya takılan martı, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı.

31.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:47

Denizde oltaya takılıp can çekişen martı kaptan tarafından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçılar tarafından olta olarak kullanılan sarmaya takılan martı, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı.

Alanya'da yabancı turistlere yönelik günübirlik lüks turlar düzenleyen kaptan Turgay Meşe, teknesiyle Alanya Kalesi açıklarına geldiği sırada suyun yüzeyinde bir martının çaresizce çırpındığını gördü. Martının yasak olmasına rağmen av yapan amatör balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde bırakılan ve sarma adı verilen oltaya takılmış olduğunu fark eden kaptan Meşe, bunun üzerine tekneden suya atladı. Martıyı son anda kurtaran Meşe, yaralı hayvanı yüzerek tekneye çıkardı. Meşe, daha sonra martıyı ağız ve kanatlarına saplanan kancalardan kurtardı. Tüm olup biten ise cep telefonu ile görüntülendi.

Denizde oltaya takılıp can çekişen martı kaptan tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA

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