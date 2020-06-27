Denizde nefes kesen kurtarma operasyonu
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Denizde nefes kesen kurtarma operasyonu

Denizde nefes kesen kurtarma operasyonu -Teknelerinin yakıtı bitince denizde mahsur kalan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı Beykoz'da gece saatlerinde tekne ile denize açılan iki kişi, teknenin yakıtının bitmesi ile denizde mahsur kaldı.

27.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:53

Denizde nefes kesen kurtarma operasyonu

-Teknelerinin yakıtı bitince denizde mahsur kalan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı

İSTANBUL - Beykoz'da gece saatlerinde tekne ile denize açılan iki kişi, teknenin yakıtının bitmesi ile denizde mahsur kaldı. Denizde sürüklenen tekne kayalıklara çarparken, teknede bulunan iki kişi yaralandı. Denizde mahsur kalan kadın ile erkek nefes kesen arama çalışmaları sonucu bulunarak hastaneye kaldırıldı. Arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, Beykoz açıklarında gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre tekne ile denize açılan bir kadın ve bir erkek, teknenin yakıtının bitmesi ile denizde mahsur kaldı. Denizde sürüklenmeye başlayan tekne kayalıklara çarptı. Teknede bulunanlar çarpmanın etkisiyle yaralandı. AFAD, sahil güvenlik ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından denizde arama çalışmaları yürütüldü. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmaları sonucu denizde mahsur kalanlar bulunarak kurtarıldı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Denizde mahsur kalan iki kişi için yürütülen arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Denizde nefes kesen kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

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