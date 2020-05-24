Denizde milyon dolarlık bayram keyfi
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Denizde milyon dolarlık bayram keyfi

Denizde milyon dolarlık bayram keyfi Milyon dolarlık tekneler Bodrum açıklarına yanaştı.

24.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:52

Denizde milyon dolarlık bayram keyfi

MUĞLA - Milyon dolarlık tekneler Bodrum açıklarına yanaştı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen tekne sahipleri, denizde Ramazan Bayramı'nın tadını çıkardı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, tekne sahipleri Ramazan Bayramı tatilini Bodrum koylarında geçirmeye başladı. Milyon dolarlık tekneler Bodrum açıklarına demir attı. Bulundukları koyları valiliklere ve kaymakamlıklara bildiren tekne sahipleri, mavi suların tadını çıkardı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını evleri yerine teknelerinde geçirecek olan vatandaşlar, bulundukları koydan ayrılmama uyarısı aldı. Özellikle Bodrum açıklarında, Karaada açıklarında, Akvaryum Koyu gibi birçok koyda tekne yoğunluğu gözlendi.

Tekne kaptanı Emre Kral, Ramazan Bayramı'nı teknede geçirdiklerini belirterek, "Korona virüs tüm dünyayı esir aldığı gibi bizleri de esir aldı. Kimse dışarı çıkamıyor. Bodrum'u ilk kez böyle görüyorum. Mutluyuz teknede. Evde oturacağımıza teknede oturuyoruz. Temiz hava, deniz, balık bayramı geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel teknesi olanlar koylarda tatil yapıyor

Kral, özel izinle bayramı koylarda geçiren tekne sahipleri olduğunu ifade ederek, "Fazla açılmadan denizde tatillerini geçirebiliyor tekne sahipleri. Koylarda tekneler konaklayabiliyor. Sadece seyir yasağı var, ticari faaliyette bulunanlar çıkamıyor limanlardan. Özel kendi teknesi olan Bodrum açıklarında Ramazan tatilini geçirebiliyor. Seyir halinde olanlara Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ediyor. 4 gün koyda konaklayabilir. Özel teknesi olanlar Ramazan Bayramlarını koylarda geçiriyor" dedi.

Ali Erdem ise bayram tatilini teknede geçirdiklerini belirterek, "Bir an önce korona virüsün bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizde milyon dolarlık bayram keyfi

Kaynak: İHA

Manşet

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