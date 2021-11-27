Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve denize mahsur kalan toplam 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve denize mahsur kalan toplam 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım saat 21.35 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler 26 Kasım 01.35 sıralarında da, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına, can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıktığı anlaşılan 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı

Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı

Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı

Namaz çıkışı yol kenarında ölü bulundu

Namaz çıkışı yol kenarında ölü bulundu

 Kendisini uyaran polisi sırtından bıçakladı! Kahreden olay anbean kamerada

Kendisini uyaran polisi sırtından bıçakladı! Kahreden olay anbean kamerada

 4 gün önce doğum yapan öğretmen, koronavirüs nedeniyle Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

4 gün önce doğum yapan öğretmen, koronavirüs nedeniyle Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title