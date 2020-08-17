Denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Denizde mahsur kalan kişi kurtarıldıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde yaklaşık 1 saat mahsur kalan Ersen Gündüz(43), Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

17.08.2020 20:38 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:44

Denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde yaklaşık 1 saat mahsur kalan Ersen Gündüz(43), Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kırmacı Mahallesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi. Kemer mevkiinde serinlemek için denize giren Ersen Gündüz, akıntıyla açığa sürüklendi. Kıyıya gelemeyen Gündüz için Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na haber verildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, Gündüz'ü kurtardı. Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan karaya çıkartılan Gündüz, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA

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