Denizde mahsur kalan 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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Denizde mahsur kalan 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Denizde mahsur kalan 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
16.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:30

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Demircili Koyu açıklarında çapası kopan motorsuz teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İki kişinin bulunduğu tekne yedekleme yöntemiyle Sığacık Limanı'na ulaştırıldı.

Kaynak: AA

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