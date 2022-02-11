Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİKİLİ, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğu ve sürüklendiği bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası nedeniyle mahsur kalan 17 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Sahil Güvenlik, Dikili, Güncel, Haberler

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