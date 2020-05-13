Denizde koronavirüs bulaşır mı? Denizde koronavirüs tehlikesi var mı? Yaz gelince koronavirüs bitecek mi?
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Denizde koronavirüs bulaşır mı? Denizde koronavirüs tehlikesi var mı? Yaz gelince koronavirüs bitecek mi?

Mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele devam ederken yaz mevsiminin gelmesiyle denizde koronavirüs bulaşır mı sorusu akıllara geldi. Peki, Denizde koronavirüs tehlikesi var mı? Yaz gelince koronavirüs bitecek mi? İşte merak edilen konuya uzman ağzından cevaplar.

Denizde koronavirüs bulaşır mı? Denizde koronavirüs tehlikesi var mı? Yaz gelince koronavirüs bitecek mi?
13.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:41

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, çok merak edilen, denizde koronavirüs bulaşır mı, denizde koronavirüs tehlikesi var mı ve yaz gelince koronavirüs bitecek mi gibi konulara açıklık getirdi.

DENİZDE KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?

Yaz mevsiminin gelmesiyle pek çok vatandaşın denize girmek istediğini, ancak virüs bulaşacağı endişesiyle kararsız kaldıklarını dile getiren Prof. Dr. Pullukçu, "Denizden pek bir şeyin bulaşması mümkün değil. Deniz, izotonik su dediğimiz bir su. Denizde o kadar çok su var ki, her şey suyun içerisinde çabukça dağılıyor. Sizin alacağınız bir tane iki tane virüsle enfekte olunması mümkün değil. Denizden virüsün bulaşacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

YAZ GELİNCE KORONAVİRÜS BİTECEK Mİ?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıklarının 30 derecelere çıkacağını ifade ederek, bu durumun koronavirüs vaka sayılarını azaltacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Pullukçu, "Hava sıcaklıkları yükseldikçe biraz rahatlama olacak. Eğer sayılar böyle giderse, vaka sayıları artmazsa haziran ayında biz tatil planlarına başlarız. Ben kendim tatil rezervasyonumu yaptırdım bile. Haziran'ın ortasında tatile gideceğim. Ancak her şeyin normale bir anda dönmesi çok zor. Mutlaka önlemlerin alınması gerekiyor. Oteller ve pansiyon tarzı yerler için bir genelge yayınlanacak, mesafeler ayarlanacak. Açık büfeler kaldırılacak. Şezlonglar arasında mesafeler olacak. Bunlar ayarlanırsa herhangi bir sorun olmayacaktır" diye konuştu.

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