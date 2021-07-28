Denizde kayıp ihbarı sonrası arama
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Denizde kayıp ihbarı sonrası arama

Denizde kayıp ihbarı sonrası arama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka'da Orman kampı önündeki atlama küllerinin bulunduğu bölgede denizde bir vatandaşın batıp-çıktığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması yaptı.

Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka'da Orman kampı önündeki atlama küllerinin bulunduğu bölgede denizde bir vatandaşın batıp-çıktığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması yaptı.

Edinilen bilgiye, Orman kampı önündeki sahilde vatandaşlar tarafından suda batıp çıkan bir vatandaşın bulunduğu ve gözden kaybolduğu yönünde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bölgeye iki küçük ve bir büyük Sahil Güvenlik sevk edildi. Botlar ile birlikte 2 dalgıç ihbarın yapıldığı ve vatandaşın kayıp olduğu ileri sürülen bölgede uzun süre arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı. - MUĞLA

Denizde kayıp ihbarı sonrası arama
Denizde kayıp ihbarı sonrası arama
Denizde kayıp ihbarı sonrası arama
Denizde kayıp ihbarı sonrası arama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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