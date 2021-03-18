DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor

18.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:10
DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor

Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyorDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde önceki gece sahilde kaybolan Ahmet Yiğit(74) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde önceki gece sahilde kaybolan Ahmet Yiğit(74) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle denizde arama yapamayan ekipler, çalışmalarını sahil şeridinde sürdürüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi DSİ mevkiinde önceki gece kaybolan Ahmet Yiğit'i bulmak için yapılan çalışmalar ikinci gününde devam ediyor. Bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasında sahile doğru gittiği görülen ve şapkası ile montu deniz kenarında üzerine taş konulmuş şekilde bulunan yaşlı adamı bulmak için sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 28 kilometrelik sahil şeridinde adım adım arama yapıyor. Ayrıca, sahil şeridinde belirli aralıklarla pozisyon alarak denizi izleyen sahil güvenlik personelleri de, yaşlı adamın görülmesi halinde müdahale etmek için hazır şekilde bekliyor. Hava muhalefeti nedeniyle deniz altında ve yüzeyinde çalışma yapamayan ekipler, doğa koşullarının el vermesi halinde suda arama yapmak için de hazır şekilde bekliyor.

Akçakoca'ya bağlı Döngelli köyünde yaşayan Ahmet Yiğit, önceki gün bir komşusuna Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneye gideceğini söyleyerek, kendisini arabayla yola indirmesini istedi. Komşusunun aracıyla bölgedeki boru fabrikasının önüne gelen Yiğit, burada araçtan indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yaşlı adamın akşam eve dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp ihbarı vermesinden sonra arama çalışması başlatıldı.

DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor
DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor
DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor
DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor
DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Özmert Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:16:37. #1.16#
title