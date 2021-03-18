DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor

Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adamı arama çalışması ikinci gününde sürüyor

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde önceki gece sahilde kaybolan Ahmet Yiğit(74) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle denizde arama yapamayan ekipler, çalışmalarını sahil şeridinde sürdürüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi DSİ mevkiinde önceki gece kaybolan Ahmet Yiğit'i bulmak için yapılan çalışmalar ikinci gününde devam ediyor. Bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasında sahile doğru gittiği görülen ve şapkası ile montu deniz kenarında üzerine taş konulmuş şekilde bulunan yaşlı adamı bulmak için sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 28 kilometrelik sahil şeridinde adım adım arama yapıyor. Ayrıca, sahil şeridinde belirli aralıklarla pozisyon alarak denizi izleyen sahil güvenlik personelleri de, yaşlı adamın görülmesi halinde müdahale etmek için hazır şekilde bekliyor. Hava muhalefeti nedeniyle deniz altında ve yüzeyinde çalışma yapamayan ekipler, doğa koşullarının el vermesi halinde suda arama yapmak için de hazır şekilde bekliyor.

Akçakoca'ya bağlı Döngelli köyünde yaşayan Ahmet Yiğit, önceki gün bir komşusuna Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneye gideceğini söyleyerek, kendisini arabayla yola indirmesini istedi. Komşusunun aracıyla bölgedeki boru fabrikasının önüne gelen Yiğit, burada araçtan indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yaşlı adamın akşam eve dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp ihbarı vermesinden sonra arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN