Denizde kaybolduğu düşünülen genç için ekipler harekete geçti, evde bulundu
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Denizde kaybolduğu düşünülen genç için ekipler harekete geçti, evde bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde kaybolduğu düşünülen ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları çalışmalara rağmen ulaşılamayan genci babası, bir saat sonra evde buldu.

Denizde kaybolduğu düşünülen genç için ekipler harekete geçti, evde bulundu
19.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:17

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde kaybolduğu düşünülen ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları çalışmalara rağmen ulaşılamayan genci babası, bir saat sonra evde buldu.

Olay, Yılancıburnu Adası'nda saat 15.30'da meydana geldi. İran'dan Kuşadası Grup Sitesi'nde bulunan evlerine gelen Nick Saffarzadeh oğlu Sina Saffarzadeh ile birlikte sitenin sahil kısmında denize girdi. Bir süre sonra oğlunu gözden kaybeden adam denizde aramaya başladı. Bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik, polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Baba Nick Saffarzadeh'in gösterdiği bölge Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik(DAGEK) Komutanlığı'na bağlı dalış timi ekipleri kapsamlı bir deniz dibi araması yaptı. 1 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından evine giden baba, oğlu Sina Saffarzadeh'i evde buldu. Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren baba gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür etti.

Baba Saffarzadeh yaptığı açıklamada, "Allah'ım bana oğlumu bağışladı. Bir ara aklıma çok kötü şeyler geldi" dedi.

Kaybolduğu düşünülen Sina Saffarzadeh ise, "Grup sitesi sahilden denize girdim. Yılancıburnu Adası'nın arkasından çıktım. Yürüyerek eve gittim. Babam beni denizde aramış. Sahil Güvenlik ekiplerine gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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