DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan Yusuf Erdevir'in (19) cansız bedeni, karşı kıyıya vurdu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan Yusuf Erdevir'in (19) cansız bedeni, karşı kıyıya vurdu.

Kahramanmaraş'tan çalışmak için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Yusuf Erdevir ve Ali Karaosmanoğlu (19), dün akşam Mevrealtı mevkisinde sahile gitti. Denize giren Erdevir'in bir süre sonra çırpındığını gören Karaosmanoğlu da suya atladı. Bu kez 2 genç de denizde batıp çıkmaya başladı. Bunun üzerine çevredekiler, yardıma koştu. Karaosmanoğlu kurtarılırken, Erdevir suda kayboldu. Ali Karaosmanoğlu, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sahil Güvenlik ve Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, denizde Yusuf Erdevir için arama çalışması başlattı. Erdevir'in, bu sabah, cansız bedeninin karşı kıyıya vurduğu ortaya çıktı. Cesedi gören Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı tesislerindeki güvenlik görevlisi, polise haber verdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erdevir'in cansız bedeni, morga götürüldü. Acı haberi alarak, gelen Yusuf Erdevir'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDU

DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDU

DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDU

DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da yüzlerce veliyi mağdur etti

İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da yüzlerce veliyi mağdur etti

 Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Bensu Soral Demet Akalın
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:24:04. #1.11#