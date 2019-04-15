Denizde Kaybolan Zıpkıncıyı Sahil Güvenlik Kurtardı

Muğla'nın Milas İlçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.



112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, arkadaşı Osman Karakaş ile Güllük Salih Adası mevkisinde zıpkınla balık avlamak için serbest dalış yaptıklarını, bir süre sonra arkadaşını kaybettiğini belirterek, yardım talebinde bulundu.



Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri Salih Adası etrafında yaptıkları çalışmada Karakaş'ı adanın kuzey tarafında su yüzeyinde bitkin halde buldu.



Güllük Limanı'na getirilen Karakaş, daha sonra Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Karakaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA