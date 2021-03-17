Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
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Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

17.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:10
Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün gece sahilde kaybolan yaşlı adam için denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün gece sahilde kaybolan yaşlı adam için denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca ilçesinde Devlet Su İşleri tesisi mevkiinde 74 yaşındaki Ahmet Yiğit'e ait eşyalar sahilde bulundu. Kendisinden haber alınamayınca denize girdiği düşünülen Yiğit'i denizde arama çalışmaları başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve dalgıçlar, deniz ve sahil bölgesinde yaşlı adamı arıyor.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını takip eden Ahmet Yiğit'in damadı Ahmet Özkaya, "Akşam 21.40'ta buraya geliyor. Kameranın görüş açısından gördüğümüz kadarı ile denizin orada bir anda kayboluyor. Kendisi zaten şeker hastasıydı. İnsülin kullanıyordu. İlaçlarını yanına almadan geliyor buraya. Bundan bizim geç haberimiz oluyor. Netice itibarı ile kendisine ulaşamıyoruz. Telefon da kullanmıyor. Dün akşamdan beri arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama şu ana kadar kendisini bulamadık. Bartın Amasra'dan dalgıçlar, Sakarya Karasu'dan sahil güvenlik ekipleri geldi. Şu ana kadar aranıyor ama bir sonuç ortada yok" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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